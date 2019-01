Look des Tages Patricia Clarkson in Tüll-Pracht

Schauspielerin Patricia Clarkson (59, "The Party") brachte am Sonntagabend auffallende Rottöne auf den roten Teppich der diesjährigen Golden Globe Awards in Los Angeles. Die 59-Jährige erschien zur Verleihung in einem Traum aus rot-orange-farbenem Tüll. Ein tiefer Ausschnitt sowie seitliche, mit roten Steinchen besetzte Cut-Outs sorgten für zusätzliche Highlights. Mit langem Rock und leichter Schleppe war ihr das Blitzlichtgewitter sicher.