Look des Tages Patricia Clarkson in blumiger Spitze

US-Schauspielerin Patricia Clarkson (59) hat keine Angst vor Farbe. Das bewies der "House of Cards"-Star bei einem Auftritt im tschechischen Karlsbad. Im Rahmen des 54. Internationalen Filmfestivals Karlovy Vary erschien Clarkson in einer leuchtend gelben Spitzenrobe zum Photocall vor der Verleihung des Crystal Globe Awards. Das knieumspielende Kleid mit figurbetontem Oberteil und glockigem Rock war über und über mit blumigen Details versehen. Unterstützt wurde der sommerlich verspielte Look von raffinierten Tascheneinsätzen an den Seiten.