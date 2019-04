Look des Tages Padma Lakshmi in Frühlingslaune

Frühlingshafter Auftritt von Padma Lakshmi (48, "Das letzte Gefecht"): Beim "Women in the World"-Gipfel in New York trug die Schauspielerin ein trägerloses Kleid mit Blumen-Print. Die Robe lag eng an und brachte so die Figur der 48-Jährigen hervorragend zur Geltung. Ein schwarzer Blazer, der nur über die Schultern geworfen war, schützte vor kühleren Temperaturen und bildete einen tollen Kontrast zu den vielen Farben des Kleides.