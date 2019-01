Look des Tages Olivia Wilde strahlt in Blau

So blumig kann der Winter sein: Schauspielerin Olivia Wilde (34, "Der Dieb der Worte") trotzte nun in New York den eisigen Temperaturen und zeigte sich in einem schillernden dunkelblauen Satin-Kleid mit roten Blumenaufdruck von Jonathan Cohen. Bei ihrem Besuch der Verleihung der "National Board of Review"-Awards sorgten die etwas breiteren Träger, ein Herzausschnitt, die enge Taille und verspielte Volants am etwas ausgestellten Saum für zusätzliche Eyecatcher.