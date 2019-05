Look des Tages Olivia Wilde mag es extravagant

Olivia Wilde (35, "Dr. House") rührt gerade die Werbetrommel für die Komödie "Booksmart", bei der sie Regie führte. Auf dem Weg zu einem Termin in New York City zeigte sich die Schauspielerin in einem orange-rot-schwarz gemusterten Kleid. Zu dem bodenlangen Outfit mit langen Ärmeln hatte die 35-Jährige einen schwarzen Hut kombiniert. Ihre schmale Taille hob sie durch einen dunklen Gürtel hervor.