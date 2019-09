Look des Tages Nicole Scherzinger im Tüll-Kleid

In der Nacht auf Sonntag wurden in Los Angeles die Creative Arts Emmy Awards verliehen. Dabei legte Nicole Scherzinger (41, "Right There") einen echten Wow-Auftritt auf dem roten Teppich hin. Die Sängerin trug ein beiges schulterfreies Kleid mit einem - in drei Schichten abgestuften - Tüllrock. Dabei war ein Farbverlauf von beige über grau zu schwarz zu erkennen. Die trägerlose Robe war am Oberteil und auf der ersten Lage des Rockes zusätzlich mit goldenen Stickereien verziert, ein weiterer Eyecatcher. Dank des angedeuteten Vokuhila-Schnittes konnte man auch die dazu passenden goldenen Pumps erkennen.