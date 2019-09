Look des Tages Nicole Kidman strahlt in New York

Hollywood-Star Nicole Kidman (52, "Big Little Lies") zeigte sich auf der New York Fashion Week in einem eleganten Ensemble. Zur Show von Michael Kors trug sie einen schwarzen Bleistiftrock und kombinierte dazu ein kurzärmliges, schwarzes Oberteil, das mit silbernen Nieten verziert war. Dazu hatte sich die Schauspielerin einen schwarz-weißen, dünnen Schal umgebunden.