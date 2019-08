Look des Tages Nathalie Emmanuel mit gewagtem Dekolleté

Ungewohnt sexy präsentierte sich "Game of Thrones"-Star Nathalie Emmanuel (30) bei der Premiere der Netflix-Serie "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" in New York. Ihr violettes Kleid mit Plisseefalten und Spaghettiträgern war dank des gewagten Dekolletés ein echter Hingucker. Der raffinierte Ausschnitt reichte ihr fast bis zum Bauchnabel, von einem BH fehlte jede Spur.