Look des Tages Natalie Portman im Transparent-Look

Celebrity-Sichtung auf dem roten Teppich in Los Angeles. Zur LA Dance Project Gala gab sich Oscar-Gewinnerin Natalie Portman (38, "V wie Vendetta") die Ehre. Portman bezauberte mit einem strahlenden Lächeln - und einem Look, der zum echten Hingucker geraten war. Der "Black Swan"-Star wählte ein ärmelloses, transparentes Kleid mit rundem Hals- und weitem Armausschnitt. Höhepunkt Looks waren ohne Zweifel ihre durchtrainierten Beine. Unter dem Hauch von Nichts kam lediglich ein schwarzer Body zum Vorschein, der ihren Oberkörper bedeckte.