Look des Tages Natalia Dyer im floralen Midi-Kleid

Die Farbe Rot steht ihr gut: Natalia Dyer (22, "Stranger Things") erschien zum Giffoni Film Festival in Italien in einem wunderschönen sommerlichen Look. Das knielange, florale Kleid von Dolce & Gabbana mit Dreiviertelärmel bestach durch einen roten Blumen-Print und weißen Häkelbesatz. Die auffällige Knopfleiste sorgte dabei für das gewisse Etwas.