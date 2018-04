Look des Tages Naomie Harris als Golden Girl

Für die Premiere ihres neuen Kinofilms "Rampage" in Los Angeles schmiss sich die britische Schauspielerin in besonders funkelnde Schale und erschien in einem bodenlangen Kleid mit goldenem Paillettenbesatz. Die ärmellose Robe schmiegte sich durch ihren geradlinigen Schnitt elegant an die Silhouette der 41-Jährigen an und erzeugte im Beinbereich einen weiteren Wow-Effekt: Große, ebenfalls goldfarbene Fransen schillerten glamourös im Scheinwerferlicht.