Look des Tages Naomi Watts strahlt im Blumenkleid

Naomi Watts (50, "The Impossible") versprühte beim Tribeca Film Festival in New York eine frühlingshafte Frische auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin präsentierte sich dort in einem modischen Blumenkleid im Midi-Schnitt. Der schwarze Plissee-Rock mit floralem Muster sowie die durchsichtigen langen Ärmel des Oberteils waren dabei echte Highlights.