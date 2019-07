Look des Tages Naomi Watts glänzt in Karo-Kleid

Naomi Watts (50, "Mulholland Drive") ist auf Werbe-Tour für ihren neuen Film "Luce", in dem die Schauspielerin an der Seite von Tim Roth (58) und Octavia Spencer (47) zu sehen ist. Bei der Premiere in New York City zeigte sich die 50-Jährige in einem klassisch-eleganten Look. Watts präsentierte ein Paillettenkleid von Preen By Thornton Bregazzi. Die kurzärmlige Robe war mit einem Karomuster versehen und glänzte in Schwarz, Pastellrosa und Pastellgrün.