Look des Tages Naomi Campbell zeigt sich farbenfroh

Naomi Campbell (49) nahm am Mittwoch an der Modenschau des Designers Valentino im Rahmen der Pariser Fashion Week teil. Das Model erschien dabei in einem Traum aus Pink, Schwarz und Weiß. Das Maxi-Kleid bestach durch ein auffälliges Streifenmuster auf den langen Ärmeln und dem Rock. Ihre schmale Taille wurde dabei durch eine Schleife im selben Muster betont. Der obere Teil des Kleides setzte sich mit seinem Federn-Print auf blassrosa Hintergrund vom restlichen Kleid ab.