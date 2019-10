Look des Tages Molly Sims im knallroten Trend-Kleid

Schauspielerin, Moderatorin und Model Molly Sims (46) trat in einem knallroten Trend-Kleid auf den grauen Teppich des "Power of Women"-Events, das am Freitag in Los Angeles stattfand. Das Outfit des US-Stars war nicht nur wegen der Farbe ein echter Hingucker. Das Kleid kombinierte auch zwei angesagte Trends: Puffärmel und Vokuhila-Saum. Weitere Highlights waren ein weites und tiefes Dekolleté sowie die pinke Innenseite des Rockteils, die durch den asymmetrischen Schnitt gut zu sehen war.