Look des Tages Mila Kunis: Schlicht und sexy

Dazu kombinierte Kunis schwarze Pumps. Die Accessoires hielt sie minimalistisch: Ohrstecker in Bogenform und zarte goldene Armreifen glänzten im Einklang mit den Knöpfen. Ihre braune Mähne fiel ihr in Wellen frisiert offen um die Schultern. Lange Wimpern und sanfte Smokey Eyes verliehen ihren Augen Ausdruckskraft. Ein roséfarbener Lippenstift rundete den natürlichen Look ab.