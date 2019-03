Look des Tages Michelle Yeoh im mintgrünen Traumkleid

Schauspielerin Michelle Yeoh (56, "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie") zog mit ihrem bodenlangen, armfreien und tief dekolletierten Kleid in einem zartem Mintgrün bei der amfAR Gala in Hongkong alle Blicke auf sich. Das besondere Highlight: Die Robe des ehemaligen Bond-Girls bestand aus mehreren Lagen. Die oberste Tüll-Lage war über und über mit silbernen Blumenranken-Applikationen verziert und lief in einer langen Schleppe aus.