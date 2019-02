Look des Tages Michelle Rodriguez bezaubert in Orange

Schauspielerin Michelle Rodriguez (40, "The Fast and the Furious") glänzte bei der amfAR-Gala in New York City in einer rot-orangen, wadenlangen Abendrobe von A.L.C. Das hochgeschlossene Neckholder-Kleid mit Faltenrock fiel durch den seidigen Glanz auf sowie durch die tiefen Einblicke, die es durch Cut-outs an der Seite gewährte. Die schlanke Taille der 40-Jährigen wurde durch einen breiten Bund hervorgehoben.