Look des Tages Melania Trump lässt es funkeln

First Lady Melania Trump (49) ist derzeit mit ihrem Ehemann Donald Trump (73) anlässlich des G7-Gipfels im französischen Biarritz. Bei einem Dinner mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (41) und dessen Ehefrau Brigitte Macron (66) glänzte die First Lady in einem nudefarbenen Gucci-Kleid mit Kellerfalten. Die Robe fiel besonders durch ein Detail in der Taille auf.