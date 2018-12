Look des Tages Melania Trump geht mit Stil ans Telefon

Seit 1955 schon soll das Nordamerikanische Luft- und Weltraum-Verteidigungskommando (NORAD) den Kindern helfen, rauszufinden, wo sich der Weihnachtsmann gerade befindet. Die Kleinen können anrufen, um nachzufragen und mit viel Glück hatten sie in diesem Jahr US-Präsident Donald Trump (72) oder seine Frau Melania (48) in der Leitung. Und selbst am Telefon macht die First Lady eine tolle Figur. Sie trug für die Aktion ein enganliegendes, dunkelblaues Kleid, das sie mit dunkelroten High Heels kombinierte.