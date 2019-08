Look des Tages Margot Robbie im luftigen Sommerkleid

Margot Robbie (29, "The Wolf of Wall Street") weiß sich gekonnt in Szene zu setzen. Die Schauspielerin erschien zur Filmpremiere von "Once Upon A Time... In Hollywood" in Rom in einem mandarinefarbenen Sommerkleid. Die dünnen Träger und plissierte Details verliehen der Robe den Wow-Effekt. Während der zarte Stoff dezent ihre Kurven umspielte, betonte der tiefe V-Ausschnitt ihr Dekolleté.