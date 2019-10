Look des Tages Madelaine Petsch mag es rockig

In Los Angeles hat die Preisverleihung der Respect Awards der Organisation GLSEN stattgefunden. Mit der Auszeichnung werden Personen bzw. Programme geehrt, die sich für die LGBTQ-Community stark machen. 2019 geht der Gamechanger-Preis an den Cast und die Produzenten der Serie "Riverdale". Madelaine Petsch (25) alias Cheryl Blossom hat den Award in einem aufregenden, schwarzen Zweiteiler entgegengenommen. Dieser bestand aus einem hoch sitzenden Faltenrock mit verschiedenen Schichten und einem Crop-Oberteil im Bustier-Stil, das den Blick auf ihre Taille freigab.