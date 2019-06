Look des Tages Lucy Liu im lila Traumkleid

Bei der gestrigen Verleihung der Tony Awards, ein Preis für die besten Musicals und Theaterstücke am Broadway, wimmelte es nur so vor top gestylten Stars. Auch Schauspielerin Lucy Liu (50, "Elementary") war vor Ort und stach in ihrem lila Kleid von Christian Siriano besonders hervor. Der Rock bestand aus mehreren Lagen Tüll und verdeckte sogar die Schuhe der Marke ALDO, von der Taille aufwärts wurde hingegen mehr Haut gezeigt. Die Robe besaß einen tiefen V-Ausschnitt - eine extra Stofffahne auf Höhe der Brust sorgte aber dafür, dass nichts verrutschte.