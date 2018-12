Look des Tages Lotte Verbeek: Perfektes Colour-Blocking

Die niederländische Schauspielerin Lotte Verbeek (36, "Outlander") erschien zu einer Benefizveranstaltung in Beverly Hills, Kalifornien, in einem enganliegenden und überknielangen One-Shoulder-Kleid. Besonderer Clou war die Zweifarbigkeit in Pink und Rot. Ein weiterer Hingucker waren die asymmetrischen Spagettiträger.