Look des Tages Lisa Bonet setzt auf Blumenmuster

So elegant können florale Muster sein: Lisa Bonet (51, "Der Staatsfeind Nr. 1") erschien zu einer Filmpremiere in Los Angeles in einem bodenlangen Traum aus Seide. Das Maxikleid von The Vampire's Wife war hochgeschlossen und bestach durch ein dezentes, florales Muster. Die langen Puffärmel sorgten dabei für das gewisse Etwas.