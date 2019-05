Look des Tages Lindsey Vonn im roten Satinkleid

Die einstige US-amerikanische Skirennläuferin Lindsey Vonn (34, "Strong Is the New Beautiful") erschien auf dem roten Teppich des "NBCUniversal Upfront" in New York in einem eleganten Satinkleid ganz in Rot. Die bodenlange Abendrobe mit langen Ärmeln zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich. Der schmale Schlitz bis zur Hüfte ließ ihr schlankes Bein sehr schön hervorblitzen. Der tiefe V-Ausschnitt sorgte für weiteren femininen Charme.