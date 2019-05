Look des Tages Linda Cardellini überzeugt in Grün

US-Schauspielerin Linda Cardellini (43, "Avengers: Endgame") hat bei der Premiere ihrer neuen Netflix-Serie "Dead to Me" in Kalifornien in einem grün-gemusterten Tweed-Kleid alle Blicke auf sich gezogen. Das Outfit bestach durch eine kurze Rocklänge, lange Ärmel und einen tiefen V-Ausschnitt, der der 43-Jährigen fast bis zum Bauchnabel reichte. Ein weiteres Highlight war das im Farbmuster des Kleides gehaltene breite Halsband.