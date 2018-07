Look des Tages Lily James verzaubert im Ballkleid

Lily James (29, "Cinderella") legte bei der Premiere des Films "Mamma Mia! Here We Go Again" in London einen bezaubernden Auftritt hin. Die Schauspielerin trug ein weißes, voluminöses Ballkleid, das am Rock leicht gräulich bedruckt war. Durch das gebundene und trägerlose Oberteil wurde besonders ihre schlanke Silhouette betont. Der abfallende Saum der Robe setzte zudem ihre Beine perfekt in Szene.