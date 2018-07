Look des Tages Lily James: Sexy im Zweiteiler

Sexy und elegant zeigte sich Ashley James (31, "Big Brother") auf der "Spice Up Spice Girls"-Ausstellung in London. Der britische Reality-TV-Star strahlte in ihrem Zweiteiler, der in verschiedenen Pinktönen gestreift war. Der enge Bleistiftrock war knielang und setzte ihre Beine perfekt in Szene. Das passende Crop Top zum "Girl Code"-Zweiteiler betonte ihre schlanke Figur und zeigte ihren trainierten Bauch. Auch der Ausschnitt des Oberteils ließ tief blicken und gab dem Ganzen noch mehr Sex-Appeal.