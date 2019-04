Look des Tages Lily Collins versprüht Glamour

Schauspielerin Lily Collins (30, "Atemlos - Gefährliche Wahrheit") zog bei der Premiere ihres neuen Films "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" in London in einem Outfit des libanesischen Modedesigners Elie Saab (54) alle Blicke auf sich. Das bodenlange sowie langärmelige Kleid punktete durch verschiedenartige Muster und war mit farbigen Pailletten verziert. Besonderes Highlight: Das Dekolleté wurde von zwei schwarzen Händen umrahmt, die ein Herz formten. Ein weiterer Hingucker war der schwarze, durchsichtige Tüll-Rock, der den Blick auf die schlanken Beine der Schauspielerin freigab.