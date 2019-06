Look des Tages Lily Collins in süßem Blumen-Kleid

Zu einem Fototermin für ihre Miniserie "Les Miserables" erschien Lily Collins (30, "Chroniken der Unterwelt") in einem azurblauen Kleid, das um die Taille herum etwas enger geschnitten war und so die Figur der Schauspielerin in Szene setzte. Über die Robe und entlang der Arme war ein leicht transparenter Stoff mit floralem Muster gelegt. Die vielen bunten Blumen und die Raffung am unteren Saum sorgten für eine verspielte Optik.