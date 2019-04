Look des Tages Lily Collins in Eisblau

Mit einem durch und durch monochromen Look punktete Schauspielerin Lily Collins (30, "Love Rosie - Für immer vielleicht") beim Besuch des "Times Talk" der Tageszeitung "The New York Times" anlässlich der US-Premiere ihrer neuen Miniserie "Les Misérables", die auf dem gleichnamigen Klassiker von Victor Hugo (1802-1885) beruht. Die Tochter von Pop-Star Phil Collins (68) trug ein eisblau schimmerndes Lingerie-Minikleid, das den Blick auf ihre Beine freigab. Farblich passend dazu hatte sie eine hauchdünne Jacke übergeworfen.