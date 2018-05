Look des Tages Leona Lewis mit besonderen Ausschnitten

Bei ihrem Gang über den roten Teppich bei den diesjährigen EMA Awards erinnerte Sängerin Leona Lewis (33, "Run") in erster Linie an eine griechische Göttin: Zum bodenlangen, strahlend weißen Kleid kombinierte sie ihre offene Lockenmähne, wenig Schmuck und dezentes Make-up. Der natürliche Look lenkte alle Blicke auf Bein, Taille und Dekolleté, die das Kleid mit ausgefallenen Cut-Outs betonte.