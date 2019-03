Look des Tages Leona Lewis im Metallic-Kleid

Leona Lewis (33, "I Am") beeindruckte bei der "Power of Love"-Gala in Las Vegas in einem engen schwarzen One-Shoulder-Kleid. Besonderes Highlight der Robe war der obere Teil im silbrig glänzenden Metallic-Look. Eine große Schleife zierte die rechte Schulter der Sängerin. Auf der linken zeigte sie ihr filigranes Feder-Tattoo über dem Schlüsselbein.