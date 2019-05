Look des Tages Leona Lewis im blauen Pailletten-Traum

Sängerin Leona Lewis (34) erschien zur Wohltätigkeitsveranstaltung "The Humane Society Of The United States To The Rescue" am Samstag in Los Angeles in einem königsblauen Traumkleid. Das armfreie und tief dekolletierte Dress im Empirestil war über und über mit Pailletten bestickt und funkelte nur so im Scheinwerferlicht.