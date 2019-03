Look des Tages Lena Gercke zeigt Bauch

Gewohnt stilsicher präsentierte sich Lena Gercke (31) bei der Präsentation der Tommy Hilfiger Kollektion "TommyXLewis" in Berlin. Sie überzeugte mit einer Kombination aus weißer 7/8-Hose und schlichtem schwarzen Crop-Top. Die langen Beine und der durchtrainierte Bauch des Models kamen so besonders zur Geltung und sorgten für einen sexy Look. Ganz trendbewusst knotete die 31-Jährige ihren schwarzen Gürtel, anstatt ihn einzufädeln. Mit einer lässigen schwarzen Boyfriend-Jacke, die sie über eine Schulter rutschen ließ, rundete sie ihr Outfit ab.