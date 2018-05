Look des Tages Lena Gercke im Blümchenkleid

Man merkt, der Sommer hat in Deutschland Einzug gehalten. Auch die Promis würdigen die warmen Tage mit luftigen Kleidern und sommerlichen Mustern. So auch Lena Gercke (30) auf der Cherry Blossom Night von Palmolive in Hamburg am Freitagabend. Das Model präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem knielangen, senfgelben Sommerkleid mit Blumenmuster. Der große V-Ausschnitt und der leichte Oversize-Look im Schulter und Ärmelbereich verliehen dem Outfit eine sommerliche Leichtigkeit.