Look des Tages Lena Gercke beweist Mut zur Farbe

Am Samstagabend wurde in Berlin die Goldene Kamera 2019 verliehen. Für dieses Event ließen es sich die Stars natürlich nicht nehmen, sich ordentlich aufzubrezeln. Lena Gercke (31) zum Beispiel stellte sich im knallig orangefarbenen Kleid dem Blitzlichtgewitter der Fotografen. Die Robe war auf Höhe der Hüfte gerafft, lag also eng an und betonte die schlanke Figur des Models. Auch der tiefe V-Ausschnitt und der hohe Beinschlitz sorgten für einen sexy Touch.