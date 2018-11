D'Onofrio kombinierte dazu schwarze Riemchen-Sandaletten, goldene Diamant-Ohrhänger und einen passenden Ring. Beim Make-up setzte sie auf weinroten Lippenstift; Finger- und Zehennägel waren in der gleichen Farbe lackiert. Ansonsten reichten ihr ein schwarzer Lidstrich und Mascara, um die blaugrauen Augen zu betonten. Das mittelbraune Haar hatte sie locker zurückgesteckt, wobei längere Fransen ihr Gesicht umspielten. In Deutschland läuft "Mortal Engines: Krieg der Städte" am 13. Dezember an. Das Drehbuch stammt von Peter Jackson (57, "Der Herr der Ringe").