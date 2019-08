Look des Tages Kristen Stewart funkelt in Venedig

Bei den Filmfestspielen in Venedig tummeln sich derzeit jede Menge Stars. Auch Kristen Stewart (29, "Twilight") war vor Ort und feierte die Premiere ihres Films "Seberg". Dabei trug die Schauspielerin eine hochgeschlossene, rosarote Robe mit gerafftem Rock. Das langärmlige Abendkleid lag eng an und brachte die schlanke Figur der US-Amerikanerin so perfekt zur Geltung. Außerdem war es mit einem metallic-glänzenden Spitzenprint überzogen, der alle Blicke auf sich zog.