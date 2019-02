Look des Tages Kristen Bell in lässigem Leo-Einteiler

Kristen Bell (38, "The Good Place") überzeugte bei einem Event in New York in einem auffälligen Overall mit Leopardenmuster. Der hochgeschlossene Einteiler mit T-Shirt-Ärmeln verlieh der Schauspielerin einen aufregenden Look. Weite und lange Hosenbeine sorgten für eine lässige Silhouette, wobei ein Gürtel die schmale Taille der 38-Jährigen betonte.