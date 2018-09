Look des Tages Kristen Bell im smaragdgrünen Kleid

Wunderschön sah US-Schauspielerin Kristen Bell (38, "Bad Moms 2") in ihrem smaragdgrünen Kleid aus. Bei den "Women Making History"-Awards in Beverly Hills überzeugte sie mit ihrer weit geschnittenen Robe mit den tief gesetzten Ärmeln. An den Schultern wirkte das Kleid eckig, wodurch es wie ein eleganter Umhang aussah. Die Robe reichte der Schauspielerin bis kurz über das Knie und setzte ihre trainierten Beine perfekt in Szene.