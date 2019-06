Look des Tages Königin Letizia trägt rotes Kleid

Königin Letizia von Spanien (46) nahm in einem eleganten roten Kleid an einer Parade in Sevilla teil. Das karminrote Kleidungsstück hatte trotz des recht lockeren Schnitts eine enge Taillierung. Die Ärmel waren halblang, das diametral zum Oberteil geschnittene Unterteil des Kleides fiel bis knapp über die Knie, ließ der 46-Jährigen aber viel Beinfreiheit.