Look des Tages Kirsten Dunst im funkelnden Spitzenkleid

US-Schauspielerin Kirsten Dunst (37, "Spider-Man") erschien bei den InStyle Awards am Montag in Los Angeles in einem romantischen Spitzenkleid, das dank unzähliger Pailletten auch noch extrem funkelte. Träger und Gürtel der bodenlangen Bustier-Robe waren aus einem cremefarbenen Seidenband gefertigt, das jeweils zur Schleife gebunden war. Ein weiterer Hingucker war der Farbverlauf, der auf dem Rockteil aufgesetzten Spitzenvolants von Beige über Zitronengelb, Himmelblau und Rosé bis hinunter zu einem weißen Bereich am Saum.