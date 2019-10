Look des Tages Kerry Washington beweist Mut zur Farbe

Schauspielerin Kerry Washington (42, "Scandal") bringt Farbe in das triste Herbst-Wetter von New York. Für ihren Auftritt in einer US-Talkshow wählte die 42-Jährige ein lilafarbenes Ensemble von Sally LaPointe. Das Outfit bestand aus einem weiten Rollkragenpullover mit Trompetenärmeln und einer weiten Hose in Schlangenlederoptik.