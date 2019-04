Look des Tages Kelly Clarkson strahlt in Pink

Knalliger geht's kaum: Kelly Clarkson (36, "Because of You") überraschte auf dem Fototermin zum Animationsfilm "UglyDolls" in Los Angeles mit einem auffälligen pinken Kleid. Die hochgeschlossene Robe schimmerte durch den Satinstoff und verlieh Clarksons Look den nötigen Glamour. Ein schlichter schwarzer Gürtel mit silberner Schnalle betonte ihre Taille. Der untere Teil des Kleides fiel als Wasserfallrock hinab und ließ Clarksons sexy Boots durchblitzen.