Look des Tages Keira Knightley mag es floral

Nicht selten spiegelt sich das triste Winterwinter in der Kleidung wider. Allerdings nicht bei Keira Knightley (33, "Stolz und Vorurteil"). Die Schauspielerin bewies bei einem Event einmal mehr ihr Mode-Gespür. Sie erschien in einem Kleid in verschiedenen Rottönen, das durch lange Puff-Ärmel und den floralen Print mit roten Rosen bestach.