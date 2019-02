Look des Tages Keira Knightley im Tüllkleid

Keira Knightley (33, "Stolz und Vorurteil") verdrehte bei der Premiere ihres neuen Films "Niemandsland - The Aftermath" (Deutscher Kinostart: 4. April) am Montag in London allen den Kopf. Die Schauspielerin erschien in einem bodenlangen Haute-Couture-Kleid mit abgestuften Tüllrüschen und kurzen Puffärmelchen von Chanel auf dem roten Teppich. Die schwarze Robe der Britin war um die Taille herum mit einem breiten Band aus silbernen Perlen verziert.