Look des Tages Katy Perry in Königsblau

Ein Eyecatcher waren auch ihre Schuhe: Die Pumps, mit zum Teil goldenem Blockabsatz, leuchteten im gleichen Kobaltblau wie die Jacke. Stilsicher trug sie dazu eine angesagte Ring Bag, die mit goldenem Henkel und in verschiedenen Blau-Tönen schimmerte. Ihre Ohrringe nahmen den Look auf, zudem umspielten große Ringe in Gold und Blau ihren Hals. Ein goldener Ring am Zeigefinger rundete die Accessoires ab. Die Sängerin wählte als Kontrast einen knallig roten Lippenstift und passenden Lidschatten, der ihre blauen Augen zum Leuchten brachte. Ihren Pixie mit Undercut hatte sie mit einer sanften Tolle nach hinten frisiert.