Look des Tages Katie Sarife im zarten Tüll-Traum

Auch wenn Katie Sarife (25, "Teen Spirit") noch neu in der Filmbranche ist, weiß sie bei der Premiere von "Annabelle Comes Home" alle Blicke auf sich zu ziehen. Für ihren Auftritt wählte die Newcomerin ein fließendes, zart rosarotes, bodenlanges Tüllkleid mit seitlich drapierten Trägern. Das mit funkelnden Sternen besetzte, etwas durchsichtige Traumkleid der 25-Jährigen erinnerte an eine moderne Disney-Prinzessin.